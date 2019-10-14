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Туроператоры заявили о подорожании поездок в ноябре

Цены на короткие поездки в российские города или в зарубежные страны в ноябре для россиян обойдутся на 10% дороже.

Об этом узнали «Известия» в разговоре с представителями Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, на ноябрьские праздники путешествие на 2–3 дня по России обойдется в 25–30 тыс. рублей. Это на 10% больше показателей прошлого года.

Среди наиболее приоритетных направлений для поездок по России — Сочи, Санкт-Петербург, города Подмосковья, а среди иностранных городов — Берлин, Прага, Амстердам.

Подробнее — в материале «Известий»: Краткий ноябрь: цены на путешествия в праздники выросли на 10%

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