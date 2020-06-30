Туристический сезон в Абхазии может начаться с середины июля

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В связи с пандемией коронавируса с отрасли туризма продолжают происходить корректировки, связанные с открытием курортных направлений.

С 21 июня открылись курорты Краснодарского края. Популярный среди россиян отдых в Абхазии может стать возможным 15 июля. Ранее датой ограничения было 1 июля, но заместитель руководителя администрации президента Джансух Нанба отметил , что результаты ослабления ограничительных мер станут известны только к 10 июля и выразил надежду, что если эпидемиологическая обстановка позволит, то 15 июля Абхазия откроет границу с Россией, — пишет EADaily.