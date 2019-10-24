Тряслись руки и колени: В Татарстане ребенок заснял расправу мужчины с любовником жены

В городе Заинске (республика Татарстан) мужчина устроил расправу с любовником своей супруги. Об инциденте рассказали пользователи социальных сетей. Момент ЧП заснял ребенок, который позднее предоставил видео, сообщает Вечерняя Казань.

На кадрах видно, что рассвирепевший житель Заинска вооружился палкой. Он подошел к машине оппонента – он находился в салоне – и стал наносить ему удары орудием. Затем ревнивый муж стал бить автомобиль любовника – кроссовер KIA.

В конце видеоролика видно, что потерпевший закрывает дверь авто и уезжает с места ЧП на разбитой машине. За происходящим наблюдал ребенок. Он снял видео и прокомментировал, сообщив, что творится «жесть», а его руки и «колени трясутся».