Трое парней похитили и изнасиловали студентку в Москве

Проводится проверка в отношении трех молодых людей, которые могут быть причастны к похищению и изнасилованию студентки одного из медицинских колледжей в Москве, пишет телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел поздно вечером на северо-западе Москвы. По предварительной информации, злоумышленники затолкали потерпевшую в автомобиль «ВАЗ», увезли в Подмосковье, где надругались над жертвой.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность одного из подозреваемых. Подробности уточняются.