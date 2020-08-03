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Новости мираПроисшествия

Трое парней похитили и изнасиловали студентку в Москве

Никита Брыкин

Проводится проверка в отношении трех молодых людей, которые могут быть причастны к похищению и изнасилованию студентки одного из медицинских колледжей в Москве, пишет телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел поздно вечером на северо-западе Москвы. По предварительной информации, злоумышленники затолкали потерпевшую в автомобиль «ВАЗ», увезли в Подмосковье, где надругались над жертвой.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность одного из подозреваемых. Подробности уточняются.

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