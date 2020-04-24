Трое мужчин жестоко изнасиловали девушку под Тюменью

Трое мужчин жестоко изнасиловали 27-летнюю девушку в Ялуторовске (Тюменская область). ЧП случилось 13 апреля.
22-,24- и 26-летний молодые люди грубо надругались над жертвой после того, как она не захотела по своей воле заниматься с ними сексом. Непристойное предложение девушке сделал один из преступников. Получив отказ, он приложил грубую силу, сделав задуманное. Затем по очереди девушку изнасиловали еще двое парней.
Через некоторое время после надругательства жертва обратилась в полицию. Она рассказала о случившемся. Насильников уже задержали. Ведется расследование, сообщает «Регион Онлайн».
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