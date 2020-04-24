В Новороссийске ритуальщика уволили за небрежное обращение с трупом

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В Инстаграме появилось видео, снятое в Новороссийске. На нем работники «Комбината специального обслуживания населения» (КСОН) выгрузили труп усопшего из автомобиля и проволокли его по земле. В действиях ритуальщиков прослеживалась небрежность.

Автор ролика заявил, что данный инцидент случился в феврале, хотя запись была опубликована лишь недавно. После размещения видео в Сети замглавы Новороссийска Александр Служалый велел разобраться с данным ЧП.

Сотрудники Управления городского хозяйства провели проверку, в результате которой главе МУП «КСОН» Олегу Яроцкому был объявлен выговор, а работник, который проволок по земле завернутый в простыню труп был уволен, пишет Кубань24.

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