Пятница, 24 апреля, 2020
10 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Таксист протаранил машину и ее водителя в Чебоксарах

Алексей Агеев

Детский врач ответит за смерть ребенка в Калининграде

Новости мира
Перед судом в Калининграде предстанет детский врач-нейрохирург по делу о смерти 15-летней пациентки. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на Генпрокуратуру.
Узнать больше

В Москве ищут водителя, разбившего «Гелендваген» о столб

Новости мира
Фото и видео - РЕН ТВ Утром 22 апреля неизвестный разбил и Mercedes-Benz G-Class на Ленинском проспекте в...
Узнать больше

В Махачкале произошел взрыв

Новости мира
Фото и видео - РЕН ТВ На территории Махачкалы (Дагестан) произошел взрыв. Он случился на автомойке на улице...
Узнать больше
-

23 апреля в Чебоксарах таксист на Chevrolet учинил настоящий погром. Он буквально пошел в разнос: мужчина устроил сразу несколько серьезных ДТП.

В распоряжении Вестей оказалось видео с одним из происшествий. При просмотре можно заметить, как на одном из светофоров таксист на своем седане въезжает в трогающуюся Ладу Ларгус, затем отъезжает с места ДТП. Водитель разбитого универсала выходит на дорогу и стоит в недоумении. Через несколько мгновений возвращается виновник аварии. На полной скорости он сносит хозяина Лады, а также снова таранит его машину. После этого лихач покидает место ЧП окончательно.

Отметим, что в тот день таксист учинил еще два ДТП. Затем он бросил автомобиль во дворе жилого дома и скрылся неизвестно куда.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

На рязанца завели уголовное дело за незаконное проникновение в чужой дом

Новости Рязани
Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Клепиковского района,...
Узнать больше

Машина Росгвардии, попавшая в ДТП в Рязани, находилась на маршруте патрулирования

Новости Рязани
Машина Росгвардии, которая в пятницу, 24 апреля, попала в ДТП на улице Островского в Рязани, находилась на маршруте патрулирования. Об этом сообщила...
Узнать больше

Опубликовано видео аэрозольной обработки Рязани от коронавируса

Видео
В течение двух дней – 23 и 24 апреля – в Рязани проводили аэрозольную обработку города от коронавируса. Для этого была задействована...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Что посмотреть в пятницу в режиме онлайн

Культура
По пятницам РИА "7 новостей" уже много лет публикует афишу городских мероприятий. Сегодня пойти в выходные некуда. Но мы предлагаем воспользоваться онлайн-продуктами....
Узнать больше

В Рязанской области подтвердили более 40 новых случаев коронавируса

Коронавирус
В Рязанской области выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Портал СтопкоронавирусРФ сообщил о 46 заболевших. Всего с подтверждённым диагнозом в...
Узнать больше

В Рязани вводят разрывной график работы общественного транспорта

Новости Рязани
Глава администрации Рязани Елена Сорокина сообщила у себя на странице в Фейсбуке о введении разрывного графика работы общественного транспорта.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Герои Советского Союза

Акценты
От героев былых времён не осталось порой имён… И чем дальше от нас та страшная война и та Великая Победа, тем меньше...
Узнать больше

Александр Сапрунов. Об «Алых парусах» и не только

Акценты
Во вторник, 21 апреля, в аккаунте РИА «7 новостей» в Instagram состоялся прямой эфир с главным балетмейстером Рязанского музыкального театра Александром Сапруновым.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+