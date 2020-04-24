Таксист протаранил машину и ее водителя в Чебоксарах

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23 апреля в Чебоксарах таксист на Chevrolet учинил настоящий погром. Он буквально пошел в разнос: мужчина устроил сразу несколько серьезных ДТП.

В распоряжении Вестей оказалось видео с одним из происшествий. При просмотре можно заметить, как на одном из светофоров таксист на своем седане въезжает в трогающуюся Ладу Ларгус, затем отъезжает с места ДТП. Водитель разбитого универсала выходит на дорогу и стоит в недоумении. Через несколько мгновений возвращается виновник аварии. На полной скорости он сносит хозяина Лады, а также снова таранит его машину. После этого лихач покидает место ЧП окончательно.

Отметим, что в тот день таксист учинил еще два ДТП. Затем он бросил автомобиль во дворе жилого дома и скрылся неизвестно куда.