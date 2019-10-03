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Трое мужчин угодили в больницу после ДТП под Саратовом

В ночь со второго на третье октября около населенного пункта Клещевка в Саратовской области столкнулись Лада Ларгус и автоцистерна. Сообщается, что ДТП произошло примерно в два часа ночи.

По предварительной информации, водитель отечественного универсала совершил столкновение с грузовиком Volvo с цистерной. Это случилось на автодороге Сызрань-Саратов-Волгоград.

В итоге легковой автомобиль был изуродован, а находившиеся в нем люди доставлены в больницу с различными травмами. Так, 43- и 58- летние мужчины с повреждениями средней тяжести угодили в Первую горбольницу Саратова. 39-летний гражданин с тяжелыми увечьями попал в ОКБ, сообщает Версия Саратов.

Фото: УГИБДД по СО

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