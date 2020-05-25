Понедельник, 25 мая, 2020
8.8 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Трое мигрантов убили мужчину в Петербурге

Алексей Агеев
-

Трое мужчин задержаны в Петербурге. Они являются подозреваемыми в совершении убийства, совершенного 24 мая 2020 года.

Труп убитого обнаружили на Уральской улице. Погибшему было 39 лет, он был выходцем из стран ближнего зарубежья. При осмотре криминалисты обнаружили травмы головы.

Вскоре правоохранители поймали троих соотечественников погибшего. По предварительным данным, именно они расправились с земляком. Ведется расследование, сообщает РЕН ТВ.

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Обследование на коронавирус прошли 6797 рязанцев

COVID-19
По данным на понедельник, 25 мая, в Рязанской области зарегистрировано 2953 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Ещё 87 положительных тестов...
Узнать больше

Рязанцы могут взаимодействовать с банками через Единый портал госуслуг

Новости Рязани
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Банк России запустили в промышленную эксплуатацию сервис, который позволит гражданам через личный...
Узнать больше

В Рязани может появиться ещё одна площадь

Новости Рязани
В Рязани может появиться ещё одна площадь. Речь идёт о территории возле Дворца торжеств. Как передаёт ГТРК «Ока»,...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Обследование на коронавирус прошли 6797 рязанцев

COVID-19
По данным на понедельник, 25 мая, в Рязанской области зарегистрировано 2953 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Ещё 87 положительных тестов...
Узнать больше

Полиция сообщила результаты массовой остановки водителей на площади Ленина

Новости Рязани
В ходе мероприятия было выявлено и пресечено 27 нарушений ПДД. Выявлено 15 тонированных автомобилей, задержан незарегистрированный мотоцикл.
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё 98 случаев заражения коронавирусом

COVID-19
На данный момент с начала пандемии коронавирус в Рязани и области подтвердился у 2865 человек. На подтверждении в Роспотребнадзоре находятся ещё 88 положительных тестов на COVID-19.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Чем опасно «смотреть фильм онлайн бесплатно в хорошем качестве»

Акценты
Роскачество поясняет, что скрывается за потреблением нелегального видеоконтента.
Узнать больше

Помощь на расстоянии звонка

Акценты
В 2020 году общероссийскому детскому телефону доверия под единым номером 8 800 2000 122 исполняется 10 лет.
Узнать больше

Как облегчить стресс от ожидания ЕГЭ. Советы психологов

COVID-19
Ситуация с ЕГЭ сегодня не менее напряжённая, чем эпидемиологическая обстановка. Новости образования чередуются в топе с новостями медицины. А для старшеклассников и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+