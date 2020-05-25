Трое мигрантов убили мужчину в Петербурге

Трое мужчин задержаны в Петербурге. Они являются подозреваемыми в совершении убийства, совершенного 24 мая 2020 года.
Труп убитого обнаружили на Уральской улице. Погибшему было 39 лет, он был выходцем из стран ближнего зарубежья. При осмотре криминалисты обнаружили травмы головы.
Вскоре правоохранители поймали троих соотечественников погибшего. По предварительным данным, именно они расправились с земляком. Ведется расследование, сообщает РЕН ТВ.
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