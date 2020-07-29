Трое человек убили парня и закопали его труп в Ленобласти

Трое пьяных мужчин убили 22-летнего молодого человека на территории Ленобласти. Труп убитого преступники закопали в лесу.
Тело погибшего нашли вечером 28 июля. Выяснилось, что парень был убит ночью с 25 на 26 июля в Кировском районе. После этого соучастники преступления вывезли труп мужчины в лес, где закопали.
Сейчас подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает РЕН ТВ.
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