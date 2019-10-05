Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Петербурге

Серьезное ДТП произошло 5 октября в Санкт-Петербурге. На пересечении Товарищеского проспекта и улицы Коллонтай не смогли разъехаться легковой автомобиль ВАЗ и микроавтобус.

По предварительным данным, водитель маршрутки протаранил ВАЗ-2114. Это случилось после того, как шофер легкового авто, поворачивая налево, не пропустил ехавший прямо автобус.

В итоге Лада получила очень сильные механические повреждения кузова. Травмированными оказались 26-летний водитель и двое пассажиров «Самары» (на вид им около 30 лет). Потерпевшие в тяжелом состоянии были госпитализированы. В маршрутке никто травм в результате столкновения не получил, сообщает Мегаполис.

Фото: Мегаполис