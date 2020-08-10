Три человека погибли в ДТП под Таганрогом

10 августа в 14:20 на 52-м километре автомобильной дороги Ростов — Таганрог случилось смертельное ДТП. Авария закончилась смертью троих человек.

Участниками происшествия стали Volkswagen Transporter и Hyundai Solaris. Они не сумели разъехаться около музейного комплекса «Самбекские высоты». Виновником ЧП стал водитель немецкого микроавтобуса. Он выехал на полосу встречного движения и протаранил легковушку.

В результате ДТП погибли водитель Hyundai и две его пассажирки. Водитель Volkswagen и находившийся в салоне Solaris ребёнок 2017 года рождения получили травмы, сообщает Ёрш.