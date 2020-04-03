Трагедия исполнила мечту блогера Диденко

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Блогер Екатерина Диденко, во время дня рождения которой погибли три человека (в том числе ее муж), рассказала, что после ЧП ей удалось осуществить давнюю мечту – девушка похудела.

О своем достижении Екатерина рассказал в Инстаграме. Она запечатлела на камеру свой плоский живот.

Фото — Инстаграм Екатерины Диденко

– Желания имеют свойства исполняться. Очень жаль, что такой ценой. Я давно мечтала о плоском животе, – отметила Диденко.

Кроме того, блогер рассказала, что обнаружила в вещах краску для волос погибшей на ее дне рождения подруги – Натальи Монаковой. Эту краску Екатерина нанесла на волосы своей дочери, сообщает РЕН ТВ.