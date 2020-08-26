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Торговый центр затопило после ливня в Москве

Иван Федоров

Торговый центр «Орджоникидзе» на Ленинском проспекте в Москве затопило во время сильнейшего ливня. Он пришел в столицу днем в среду, 26 августа.

Кадры с места событий оказались в распоряжении РЕН ТВ. При просмотре контента можно заметить, что посетители и сотрудники торгового центра были почти по щиколотку в воде. Не смогло помочь даже решение об остановке вращающейся входной группы.

Ливень пришел сразу в несколько районов Москвы. Из-за него оказалось затруднено движение транспорта на нескольких крупных магистралях, повалены деревья в южной и юго-восточной части столицы.

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