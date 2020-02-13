«Толстоватые ноги»: В Карелии директор школы унизила школьницу из-за юбки

В Петрозаводске (Карелия) директор одной из школ унизила девочку, учащуюся в 8-м классе, отчитывая за слишком короткую юбку. Сперва женщина заявила, что юбки подобного рода могут носить лишь « девушки с очень хорошими формами». А затем она отметила, что формы школьницы только иронию могут вызвать, а ноги и вовсе тостоваты.
По мнению директора, юбка на девочке выглядела «пошло и некрасиво». В ответ школьница заявила, что решает сама, что ей надевать. Позднее директор школы потребовала у ученицы телефон родителей, а также позвала социального педагога и школьного инспектора по воспитательной работе, чтобы они провели разговор с 8-классницей. Также начальница учебного заведения заверила, что проверит на следующий день, в чем пришла школьница на занятия.
Мать потерпевшей сообщила, что ЧП случилось еще в 2018 году. Видео с инцидентом попало в Сеть недавно, потому что родители не рассказывали о разговоре до тех пор, пока их дочь не перешла в другую школу. Уточняется, что существуют еще люди, которые жалуются на директора школы, сообщает Вечерняя Казань.
Видео: Вечерняя Казань