Толпа молодых людей зверски расправились со «стукачом» в Приморье

Правоохранители расследуют жестокое убийство мужчины в поселке Пограничный Приморского края. Об этом пишет портал «Регион Online».
Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Сообщается, что двое молодых людей и двое несовершеннолетних решили отомстить общему знакомому. Виной всему тот факт, что он признался полиции в совершенной ранее краже. Злоумышленники являлись соучастниками этого преступления.
Молодые люди, которым не понравился поступок «стукача», избили его, скинули тело со второго этажа здания, чтобы скрыть следы убийства. Затем они сбросили погибшего в вентиляционную шахту, закидали мусором и подожгли. Злоумышленники задержаны.
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