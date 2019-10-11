На главную Новости мира «Тигролет» приземлился в аэропорту Рощино
Новости мираОбщество

«Тигролет» приземлился в аэропорту Рощино

10 октября в Тюмени был запечатлен Boeing 747-400 авиакомпании «Россия» в ливрее «Тигролёт». Огромный лайнер приземлился в местном аэропорту Рощино в первый раз. Самолет прилетел из Антальи.

«Тигролет» с его необычным окрасом выполняет важную роль. Лайнер привлекает общественное внимание к проблеме сохранения популяции редких видов животных в дикой природе, сообщает Тюменская линия.

Напомним, что широкофюзеляжный лайнер Boeing 747-400 (EI-XLD) вмещает больше всего пасажиров из самолетов парка авиакомпании «Россия». Салон самолета состоит из двух уровней. На первом уровне размещаются кресла бизнес-класса и эконом-класса. На нижнем уровне установлены кресла для полетов в эконом-классе. Всего на борту Боинга 522 пассажирских места.

Фото: аэропорт Рощино во Вконтакте

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Смоленской области младенец задохнулся под подушкой

В Мордовии Гранта протаранила дерево: погибли трое

Сексуальная девушка устроила фотосессию в метро и стала очень популярной