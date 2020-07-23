Тело женщины в пакете почти полгода пролежало в квартире в Подмосковье

В поселке Большие Жеребцы в Щелковском районе Московской области хозяйка квартиры обнаружила тело женщины, завернутое в пакет. Об этом пишет «Пятый канал», публикуя кадры с места событий.

Сообщается, что владелец жилья приехала за деньгами, но вместо квартплаты получила шок. Она увидела в своей квартире на полу разлагающийся труп квартиросъемщицы. По ее словам, квартиру арендовала пара.

Накануне хозяйке якобы позвонил гражданский муж погибшей и сказал, что его жена умерла, сам он оплатить квартиру не может.

По предварительным данным, женщина лишилась жизни еще в марте. Рядом с трупом находилась тележка. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что мужчина собирался вывезти пакет со страшным содержимым из квартиры, однако не успел этого сделать.