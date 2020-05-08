Тело рабочего нашли под завалами на заводе в Волгоградской области

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На заводе «Себряковцемент» в Волгоградской области началась проверка по факту несчастного случая, в результате которого погиб 44-летний мужчина. Об этом пишет портал «V1.RU».

Трагедия произошла вечером четверга, 7 мая. Сообщается, что речь идет об обрушении потолочного перекрытия бытового помещения.

Как стало известно, мужчина вышел в ночную смену. Вместе с напарником он зашел в комнату отдыха. В это время туда хлынуло сырье, из которого делается цемент. В результате плита перекрытия не выдержала веса сырья. Напарник успел выскочить из комнаты, второго рабочего полностью засыпало сырьем.