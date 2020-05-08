Пятница, 8 мая, 2020
13.9 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Тело рабочего нашли под завалами на заводе в Волгоградской области

Никита Брыкин

Питерская бабушка сбросила мошеннику 100 тысяч из окна

Новости мира
В Петербурге мошенник развел 84-летнюю старушку на 100 тысяч рублей. Она сбросила деньги мужчине из окна своего дома. Преступник...
Узнать больше

В Петербурге ребёнок бросился на отца с ножом, чтобы защитить мать

Новости мира
В Санкт-Петербурге маленьких ребёнок бросился с ножом на отца во время семейного конфликта. Подробности инцидента рассказал телеканал 78.ru. Семейная...
Узнать больше

Мать топила дочь в ванной и выгоняла на мороз за малейшие оплошности

Новости мира
В Татарстане будут судить 37-летнюю жительницу Азнакаевского района, которая обвиняется в истязании своей 7-летней дочери. Об этом пишет портал «Вести Татарстан» со...
Узнать больше
-

На заводе «Себряковцемент» в Волгоградской области началась проверка по факту несчастного случая, в результате которого погиб 44-летний мужчина. Об этом пишет портал «V1.RU».

Трагедия произошла вечером четверга, 7 мая. Сообщается, что речь идет об обрушении потолочного перекрытия бытового помещения.

Как стало известно, мужчина вышел в ночную смену. Вместе с напарником он зашел в комнату отдыха. В это время туда хлынуло сырье, из которого делается цемент. В результате плита перекрытия не выдержала веса сырья. Напарник успел выскочить из комнаты, второго рабочего полностью засыпало сырьем.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области росгвардейцы задержали пьяного водителя

Новости Рязани
В Клепиковском районе росгвардейцы задержали нетрезвого водителя. Группа задержания получила ориентировку на поиск автомобиля ВАЗ, управляемого водителем в состоянии алкогольного опьянения.
Узнать больше

В Рязани мотоциклист без прав попал в ДТП

Новости Рязани
В четверг, 7 мая, в Рязани произошло ДТП с участием мотоциклиста. В 21.25 около дома 33 «В» на Московском шоссе столкнулись автомобиль...
Узнать больше

Рязанец на «ГАЗели» сбил пешехода

Новости Рязани
В четверг, 7 мая, на 185-м километре автодороги М5 «Урал» произошло ДТП. В 9.50 водитель «Газели» сбил 61-летнего пешехода....
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Оперативная сводка по коронавирусу. Что известно к этому часу

Коронавирус Рязань
По данным на 8.30 пятницы, 8 мая, в Рязанской области выявлено 1396 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ещё 86 положительных...
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей за 7 мая

Новости Рязани
Представляем вам обзор новостей Рязани и Рязанской области за 7 мая. https://youtu.be/oMzXUViW5bY В...
Узнать больше

Любимов высказался о снятии ограничений в Рязанской области

Власть
По словам главы региона, говорить о конкретных сроках пока ещё рано, но органы власти должны быть готовы к любому развитию событий.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Управляющий Рязанским отделением «Сбербанка» Иван Семёнов дал большое интервью РИА «7 новостей»

Акценты
Управляющий Рязанским отделением ПАО "Сбербанк" Иван Семёнов дал большое интервью РИА "7 новостей". Он рассказал об экономической ситуации, о том, как в...
Узнать больше

5 жизнеутверждающих фильмов для поднятия духа

Акценты
В повседневной рутине мы порой устаём и вместе с этим перестаём радоваться жизни. Чтобы снова почувствовать всю гамму позитивных эмоций, нужна порция...
Узнать больше

Как отметить День Победы в режиме онлайн. Все акции и флэшмобы

Акценты
В Год памяти и славы из-за распространения коронавируса традиционные акции и мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, переведены в онлайн форматы. В этом...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+