Тело мужчины по частям нашли в пакете на набережной в Волгограде

На набережной имени Высоцкого в Волгограде нашли пакет, в котором находились останки человека. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

По предварительной информации, расчлененное тело принадлежат мужчине, который ранее был объявлен в розыск. Речь идет об останках ранее судимого 33-летнего мужчины, который был объявлен в федеральный розыск правоохранителями Саратовской области.

По факту находки возле реки тела с признаками насильственной смерти было возбуждено уголовное дело.