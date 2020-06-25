Таксист и пассажирка устроили скандал в Москве

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Телеканал «360» рассказал о конфликте между водителем такси и пассажиркой, который попал на видео.

Инцидент произошел утром 24 июня в столице. В какой-то момент женщина закурила, и это не понравилось таксисту. Мужчина стал снимать клиентку на камеру и грозить, что отвезет в отделение полиции. Однако женщина проигнорировала замечание.

Она заявила, что в условиях поездки ничего не было сказано про курение в машине.

«Будете звездой интернета. Выложу сегодня прямо», — ответил ей водитель.

Девушка не сдержалась, вырвала у него телефон из рук, после чего «вцепилась в руль». В результате машина вылетела на газон. При этом они все-таки доехали в отделение полиции. Но пассажирка, по словам водителя, пыталась убежать.

Мужчина написал заявление в полицию.