На главную Новости мира

Сыну пришлось самому защищать маму из-за халатности полицейского

В Коми ребенок самостоятельно защищал мать от разъяренного отчима из-за халатности стража порядка. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошел в городе Микунь. Сообщается, что мальчик несколько раз звонил в полицию, чтобы рассказать, что мужчина пытается убить его мать. Однако полицейский никак не реагировал. Подросток стоял под окнами дома и ждал помощи, пока отчим издевался над его матерью.

В какой-то момент мальчик не выдержал и побежал спасать женщину. Он схватил нож и нанес оппоненту несколько ударов. После этого правоохранители приехали на место происшествия.

Отметим, что полицейский был уволен из органов. Суд признал его виновным в халатности и обязал выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Из-за истечения срока давности по привлечению к уголовной ответственности бывшего стража порядка освободили от отбытия наказания. В отношении мальчика уголовное преследование было прекращено.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанские бойцы получили путёвки на чемпионаты Европы и мира по джиу-джитсу

Новости Рязани
Рязанские мастера джиу-джитсу Альбина Калина, Ангелина Алексеенко и Сергей Борискин отобрались на чемпионаты Европы и мира-2020. Об этом сообщили в управлении физической...
Узнать больше

В Ряжске автомобиль сбил 71-летнего пенсионера

Новости Рязани
ДТП произошло в субботу, 15 февраля, в три часа дня на улице Новоряжской. 71-летнего мужчину, который стоял на обочине дороги, сбил автомобиль ГАЗ-3110.
Узнать больше

В Рязани обшивка стены многоэтажки рухнула на припаркованные автомобили

Новости Рязани
В Рязани с дома №41 на улице Профессора Никулина обшивка рухнула на припаркованные во дворе автомобили. Об этом сообщает телеканал «Город».
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани открылся обновлённой музей Боевой славы им. Романа Соколова

Новости Рязани
В понедельник, 17 февраля, в Рязани открылся обновлённый музей Боевой славы им. Героя РФ Романа Соколова. Торжество в школе №8 посетил губернатор...
Узнать больше

В Рязанской области ожидаемая продолжительность жизни мужчин на 10,6 лет меньше, чем у женщин

Новости Рязани
Соотношение численности мужчин и женщин не в пользу первых, на 1000 лиц сильного пола в регионе приходится 1190 женщин. В младших возрастах мужчин больше, чем женщин, ведь мальчиков рождается больше, чем девочек.
Узнать больше

Рязанский театр драмы готовится к премьере спектакля «Добро пожаловать в рай»

Культура
В Рязанском театре драмы полным ходом идут репетиции очередного премьерного спектакля «Добро пожаловать в рай» по пьесе Бернара Вербера. Комедию в двух...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Олег Царёв: В «Короле-олене» мы покажем любовь на любой вкус и возраст!

Акценты
Меньше недели остаётся до премьеры нового спектакля Рязанского театра кукол по пьесе Карло Гоцци «Король-олень». Последние приготовления, добавление в действия героев финальных штрихов, ежедневные репетиции…...
Узнать больше

Алексей Ищук: Будь проклят тот день, когда я не танцевал хоть раз

Акценты
Мы встретились с Алексеем Ищуком – режиссёром, хореографом, педагогом ВГИКа и ГИТИСа, руководителем всероссийской школы хореографов накануне премьеры в Рязанском театре кукол. 21,22 и 23 февраля зрители увидят трагикомическую сказку для взрослых Карло Гоцци «Король-Олень», где наш герой выступает в роли хореографа-постановщика. Репетиции идут полным ходом, поэтому наша встреча происходит в перерыве «между делом». ﻿
Узнать больше

Новая старая улица

Акценты
Некоторые рязанцы считают, что в Рязани нынешняя Новослободская улица – одна из самых древних в городе и существует уже более шести веков. Только фактических доказательств этого нет никаких. Но всё-таки эта небольшая городская магистраль, проходящая сейчас по территории бывшей Новой слободы, имеет для краеведов особую притягательность.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

«Краснодарский людоед» умер в больнице ФСИН

Рязанские бойцы получили путёвки на чемпионаты Европы и мира по джиу-джитсу

В Ряжске автомобиль сбил 71-летнего пенсионера