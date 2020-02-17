Сыну пришлось самому защищать маму из-за халатности полицейского

В Коми ребенок самостоятельно защищал мать от разъяренного отчима из-за халатности стража порядка. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошел в городе Микунь. Сообщается, что мальчик несколько раз звонил в полицию, чтобы рассказать, что мужчина пытается убить его мать. Однако полицейский никак не реагировал. Подросток стоял под окнами дома и ждал помощи, пока отчим издевался над его матерью.

В какой-то момент мальчик не выдержал и побежал спасать женщину. Он схватил нож и нанес оппоненту несколько ударов. После этого правоохранители приехали на место происшествия.

Отметим, что полицейский был уволен из органов. Суд признал его виновным в халатности и обязал выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Из-за истечения срока давности по привлечению к уголовной ответственности бывшего стража порядка освободили от отбытия наказания. В отношении мальчика уголовное преследование было прекращено.