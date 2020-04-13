Сын «сдал» мать в полицию за запой во время самоизоляции

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В Москве 12-летний мальчик пришел в отдел полиции, чтобы сообщить, что во время самоизоляции его мать ушла в запой. Об этом стало известно «Московскому Комсомольцу».

Он также рассказал, что женщина кричит на него, а в последнюю ночь включала громко музыку. Стражи порядка прибыли на место происшествия и обнаружили, что мать ребенка была пьяна.

Сообщается, что большая семья мальчика живет в трехкомнатной квартире. Во время агрессивного поведения мамы школьник укрывался в комнатах родственников. Мальчик доставлен в детскую больницу.

Отмечается, что после снятия режима самоизоляции женщину заставят обратиться в центр занятости и заняться поиском работы.

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