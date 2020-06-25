Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об усыновлении

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Александр Добровинский – адвокат семьи Сергея Захарова – привел слова сына покойного Валерия, который прокомментировал готовность артиста актера Михаила Ефремова усыновить его несовершеннолетних родственников, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Об этом пишет RT.

Родственник Захарова заявил, что это звучит как оскорбление.

«Неужели кто-то считает возможным, чтобы мы убийцу своего отца называли «папа»?!» — сказал он.

По словам Валерия, у него «не укладываются в голове» подобные высказывания со стороны актера.

Авария с участием артиста произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Ефремов на джипе выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», водитель которой умер в больнице на следующий день. Экспертиза установила, что в момент аварии актер был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков.