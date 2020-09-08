Священника обвинили в 11 случаях изнасилования детей

Следователи завершили расследование дела священника Николая Стремского. Его обвиняют в ряде изнасилований. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Речь идет о руководителе религиозной организации «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия», расположенной в поселке Саракташ Оренбургской области.

Правоохранители установили, что священник причастен к 11 случаям изнасилования несовершеннолетних, а также к эпизодам совращения и спаивания детей в период с 1999 по 2019 год.

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Все доказательства передадут на рассмотрение в суд.