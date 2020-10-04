Суррогатная мать родила Плющенко и Рудковской второго ребенка

В четверг, 1 октября, светская львица Яна Рудковская сообщила в своем Instagram о рождении второго ребенка от Евгения Плющенко. Мальчик появился на свет с помощью суррогатной матери.
Ребенок родился 25 сентября, но Рудковская рассказала об этом только спустя несколько дней. Мальчика назвали Арсением.
У светской львицы и Евгения Плющенко уже есть один общий сын, которого они зовут Гном Гномычем. Ранее Рудковская уже состояла в браке с Виктором Батуриным. От первого союза у нее остались два сына.
Гном Гномыч в одном из видео рассказал, что ему нравится его брат.