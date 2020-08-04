Судимый за педофилию сменил имя, стал таксистом и совратил ребенка

В Москве возбуждено уголовное дело против водителя такси, которого подозревают в совращении ребенка. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, злоумышленник познакомился со своей жертвой в Сети еще в ноябре 2019 года. Мужчина на протяжении полугода вел с ребенком переписку и отправлял ему деньги. Накануне он договорился с мальчиком о встрече и совершил развратные действия.

Ребенок рассказал об этот маме. Вскоре злоумышленник был задержан. Выяснилось, что мужчина ранее судим за педофилию. После выхода из тюрьмы мужчина сменил имя и стал таксистом.