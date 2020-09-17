Стало известно страшное прошлое рыбинского маньяка

Маньяк, которого ранее неоднократно судили в Екатеринбурге, уже сидел за изнасилование детей. Об этом рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова, пишет портал «E1».

По ее мнению, нужно срочно утверждать действенные механизмы для борьбы с преступлениями против несовершеннолетних.

Сейчас мужчину подозревают в изнасиловании и убийстве двух девочек в Рыбинске. Его судили по пяти тяжким статьям: убийство, незаконное лишение свободы с применением оружия, приготовление к преступлению и покушение на преступление, надругательство над телами умерших, изнасилование.

Зверское преступление произошло в Рыбинске Ярославской области 15 сентября. Тела дочерей нашла их мать, вернувшись с работы. Подозрения пали на сожителя женщины, к которому она переехала несколько месяцев назад из Омска. Также стало ясно, что преступник ещё и изнасиловал детей. Подозреваемый сбежал и до сих пор не найден.