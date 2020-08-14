Стало известно, какой продукт способен спасти от инфаркта миокарда

Выяснилось, что спаржа способна спасти человека от развития смертельных нарушений сердца. Кроме того, она может обезопасить от инфаркта миокарда.

Чтобы достичь такого эффекта, требуется регулярно кушать продукт, который богат фолиевой кислотой, предотвращающей накопление в организме аминокислоты гомоцистеин.

Как отмечают врачи, люди именно с большим содержанием гомоцистеина наиболее часто страдают от появления сердечных приступов, инсультов. Они возникают из-за ишемической болезни, характеризуемой накоплением жировых отложений в артериях, пишет РосБалт.