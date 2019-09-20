Стало известно, какой будет грядущая зима

Стало известно, какую температуру предложит россиянам предстоящая зима. Информацией поделились синоптики. Они разместили прогнозы на портале Росгидромета.

Сообщается, что первый месяц зимнего периода по температурным показателям не будет отличаться от подобных показателей средних многолетних значений. Исключения будут на Урале и в Сибири. Там температура будет выше нормы. На территории Западной Сибири столбики термометров покажут более низкие значения. В январе ожидается стандартный температурный режим во всех регионах РФ. Исключением станет Якутия, где синоптики прогнозируют наличие аномально низких температур.

Синоптики полагают, что последний месяц зимы будет более холодным, чем в минувшем году на территории ЦФО и на большей части СЗФО. А вот в Восточной Сибири и в ДВФО температура должна быть выше нормы, сообщает РИА Новости.