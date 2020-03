View this post on Instagram

По сообщению очевидцев: изрядно выпив мужчина сел за руль своего авто и устроил езду по по всем полосам дороги. В результате он вписался в отбойник. . Дополнение: водитель умер в больнице. 📍 Геленджик, 21.03.20