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Новости мираОбщество

Стали известны даты «Черной пятницы — 2020» в России

Елена Лобанова

В этом году в России «Черная пятница» пройдет с 27 по 29 ноября и объединит более 200 магазинов, сообщает ТАСС. 

«Черная пятница» — ежегодная международная акция, в которой участвует множество крупных магазинов. Согласно правилам, в запланированные дни участники акции должны выставить на свой ассортимент скидки в 80%-90%. 

— В эти дни покупатели с максимальной для себя выгодой смогут приобрести товары для детей, продукты, одежду, современную электронику, бытовую технику и многое другое, — говорится в сообщении.

По словам организаторов, в этом году «Черная пятница» будет существенно отличаться от всех остальных. Во-первых, участие в акции примет больше магазинов. Все дело в том, что большинство организаций из-за пандемии перешли в онлайн-формат. Во-вторых, увеличатся и категории товаров. Теперь потребители смогут приобрести ювелирные изделия и лекарства. 

— Наибольшую активность при онлайн-покупках во время акции проявляют люди в возрасте от 25 до 35 лет, в основном мужчины. По нашим ожиданиям, в этом году большим спросом по-прежнему будут пользоваться одежда и обувь, электроника и бытовая техника, продукты питания и товары первой необходимости. За первую половину 2020 года больше всего денег россияне потратили на покупку одежды и обуви (30,2%) цифровую и бытовую электронику (29,52%), еду (14,1%) и товары для красоты (4,4%), — говорится в сообщении. 

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