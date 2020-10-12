Стали известны даты «Черной пятницы — 2020» в России

В этом году в России «Черная пятница» пройдет с 27 по 29 ноября и объединит более 200 магазинов, сообщает ТАСС.
«Черная пятница» — ежегодная международная акция, в которой участвует множество крупных магазинов. Согласно правилам, в запланированные дни участники акции должны выставить на свой ассортимент скидки в 80%-90%.
По словам организаторов, в этом году «Черная пятница» будет существенно отличаться от всех остальных. Во-первых, участие в акции примет больше магазинов. Все дело в том, что большинство организаций из-за пандемии перешли в онлайн-формат. Во-вторых, увеличатся и категории товаров. Теперь потребители смогут приобрести ювелирные изделия и лекарства.