Средняя цена полета экономклассом по России выросла в апреле

Стоимость билетов на фоне резкого падения спроса на авиаперевозки выросла в апреле по отношению к марту. Об этом «Известиям» во вторник, 12 мая, сообщили в сервисах по продаже билетов.
По данным сайта OneTwoTrip, средняя цена авиабилета в России эконом-классом в одну сторону выросла на 12,3% — c 5,7 тыс. в марте до 6,4 тыс. рублей апреле.
Кроме того, выросла средняя стоимость авиабилетов в апреле из Москвы в некоторые крупные российские города: в Екатеринбург (+17%), Новосибирск (+11%), Нижний Новгород (+28%), Казань (+75%)
Вместе с тем в Red Wings сообщили «Известиям», что не корректировали тарифы в марте–мае 2020 года, включая самый дешевый «Лайт» (без багажа и без возможности обмена и возврата) Остальные крупные авиакомпании оставили запросы на комментарий от издания без ответа.
По словам эксперта ГосНИИ Гражданской авиации Александра Фридлянда, цены в апреле-мая на авиаперелеты традиционно растут. Однако перевозчики, по его мнению, постараются осторожно поднимать стоимость и ее резкий скачок может прийтись только на возобновление международных рейсов.
Подробнее читайте в материале «Известий»: Мало воздуха: цены на перелеты по России начали расти
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