Среди извращенцев, которым мать отдавала детей на Урале, есть бездомные

Телеканалу РЕН ТВ стали известны подробности происшествия в Екатеринбурге, где мать отдавала на издевательство двоих малолетних детей.
Ранее сообщалось, что в прошлом году трое мужчин несколько раз надругались над мальчиками 8 и 10 лет в присутствии их матери. Некоторое время назад женщина скончалась. Злоумышленников заключили под стражу. Сейчас дети находятся в социальном учреждении.
Страшную правду раскрыли соцработникам сами пострадавшие дети. Выяснилось, что среди насильников оказались бездомные. По версии следствия, мать позволяла надругательства над детьми на ее глазах.
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