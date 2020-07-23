Спасение голой девушки от насильника с сайта знакомств попало на видео

Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами с 26-летней жительницей Москвы, которая стала жертвой насильника с сайта знакомств.

На кадрах девушка запечатлена со своим спасителем – таксистом, который подобрал ее на улице после «обнаженного» побега от мучителя.

Сообщается, что женщина пошла на свидание после знакомства в Интернете. В какой-то момент ей стало плохо. Она очнулась обнаженной на улице. Выяснилось, что знакомый, представившийся Иннокентием, несколько раз над ней надругался.

Девушке удалось сбежать и сесть в автомобиль. Неравнодушный водитель дал ей свою куртку и отвез до дома. Проводится проверка.