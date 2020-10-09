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Новости мираПроисшествия

Сотрудники ГИБДД устроят облавы на нетрезвых водителей в Брянской области

7info7

В Брянской области сотрудники ГИБДД переходят на особый  режим работы.

Одной из причин усиления контроля стали участившиеся случаи с водителями, задержанными полицейскими в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщают сотрудники ведомства, пьяные водители очень часто являются причиной аварий, в том числе со смертельным исходом.  Только в 2020 году из 76 ДТП по вине нетрезвых водителей, 25 закончились смертельным исходом.

Полицейские также усилят наблюдение за пешеходами. Согласно приведённой статистике, количество аварий из-за нарушений ПДД пешеходами, превышает число ДТП с пьяными водителями.

В 2020 году по вине пешеходов было совершено 175 аварий в результате которых лишились жизни 34 человека.

 Кроме того, в ближайший уикенд в регионе состоится акция «Безопасный обгон». Этот манёвр также является самым опасным и дороге. В результате выезда на встречную полосу в 2020 году  случилось 75 аварий. 26 человек погибло, — пишет Стрела.

 

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