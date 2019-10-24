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Составлен рейтинг самых богатых женщин в РФ

Сотрудники журнала Forbes назвали самых богатых женщин в РФ. Специалисты сообщили также, каковы размеры активов этих дам. В ТОП-5 нет тех, у кого капитал меньше 500 миллионов.

Уже на протяжении 7 лет первое место рейтинга занимает супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Она основательница компании «Интеко». Размер ее состояния – 1,2 млрд долларов. Строчку №2 себе завоевала основательница фирмы Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее капитал – миллиард американских долларов. Замыкает ТОП-3 жена главного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука Татьяна. В ее распоряжении 600 млн долларов.

Четвертой признана экс-супруга миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена (она владеет примерно $600 млн). Закрывает рейтинг самых богатых женщин России акционер компании «Прогресс» Ольга Белявцева (ее состояние – около $550 миллионов), сообщает Лайф.

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