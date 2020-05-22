Соцсети: В Подмосковье семьи военных поселили в «бытовки»

Как сообщает паблик «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в Московской области военным выдали жилье в постройках, напоминающих строительные бытовки или «бараки». Такого рода недвижимость семьям военнослужащих раздали в Наро-Фоминском районе.
Как пишут в соцсетях, очень сомнительным является внешний вид зданий. Со стороны постройки смотрятся как вагончики-бытовки, использующиеся обычно как временное жилище при постройке каких-то объектов.
Однако в паблике подчеркивают со ссылкой на «Первый канал», что военные довольны своим жильем.
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