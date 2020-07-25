Собаки притащили голову человека в центр Саратова

Собаки принесли голову человека сторожу одной из организаций в центре Саратова. После этого по факту гибели мужчины началось расследование.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области, ЧП произошло на улице Радищева около Глебучева оврага. Испуганный сторож сразу же позвонил правоохранителям.

В результате проведения поисков полицейские обнаружили труп погибшего мужчины. Оказалось, что погиб 50-летний житель Волгограда. Тело находилось на улице примерно 2 месяца.

Теперь по факту ЧП ведется расследование, выясняются детали гибели человека, пишет МК.