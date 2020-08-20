Собака взяла в заложники нижегородскую семью

Стаффордширский терьер обозлился на хозяев и взял семью в заложники в Нижегородской области. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что за час до происшествия собака вела себя очень игриво. Вскоре ее настроение резко изменилось. Пес стал бросаться на членов семьи, сбежать из квартиры удалось лишь хозяйке собаки, внутри остались муж и сын.

Собака не давали им выйти из комнаты. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС. Заложникам удалось выбраться через окно при помощи пожарной лестницы. Полицейским пришлось отвлечь внимание пса на себя.

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Собака успела укусить отца семейства за руку. Хозяева признали, что приступы агрессии бывали у собаки и раньше.