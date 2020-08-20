Четверг, 20 августа, 2020
13.9 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Собака взяла в заложники нижегородскую семью

Никита Брыкин

Стаффордширский терьер обозлился на хозяев и взял семью в заложники в Нижегородской области. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что за час до происшествия собака вела себя очень игриво. Вскоре ее настроение резко изменилось. Пес стал бросаться на членов семьи, сбежать из квартиры удалось лишь хозяйке собаки, внутри остались муж и сын.

Собака не давали им выйти из комнаты. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС. Заложникам удалось выбраться через окно при помощи пожарной лестницы. Полицейским пришлось отвлечь внимание пса на себя.

Реклама

Собака успела укусить отца семейства за руку. Хозяева признали, что приступы агрессии бывали у собаки и раньше.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяПредставители администрации обсудили с рязанцами благоустройство Севастопольской аллеи
Следующая статьяВ Сасове избрали председателя городской Думы

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Бизнес-класс чистой воды

Новости Рязани
Вода - источник всего живого на Земле. От жаркого лета мы спасаемся холодным душем и напитками, от холода- горячей ванной и чашкой...
Узнать больше

В Сасове избрали председателя городской Думы

Власть
19 августа на заседании Думы города Сасово главой муниципалитета и председателем Думы на общественных началах избран Геннадий Манухин. Он является главным редактором...
Узнать больше

Представители администрации обсудили с рязанцами благоустройство Севастопольской аллеи

Администрация
19 августа в Рязани состоялась встреча представителей администрации и жителей города по вопросам благоустройства Севастопольской аллеи, сообщает пресс-служба мэрии.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Как победить бедность: СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ представила пять социальных законов

Новости Рязани
На пресс-конференции в Рязани СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ презентовала экспертный доклад лидера партии Сергея Миронова «Борьба с бедностью: когда победим?» и региональный проект ПЯТЬ СПРАВЕДЛИВЫХ ЗАКОНОВ.
Узнать больше

В ночь на четверг в Рязани похолодает до +4°С

Новости Рязани
Рязанцев ожидает холодная ночь, в тёмное время суток температура опустится до +4°С. Такие сведения содержатся в прогнозе на четверг, опубликованном на сайте...
Узнать больше

Рязанцам рассказали, как начнётся новый учебный год в условиях пандемии

Новости Рязани
Каждое утро ученикам и учителям будут измерять температуру. Если температура будет превышать 37,1 градуса, ученика отправят домой.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Валентина Комолова: Костюм – это не просто жакет, юбка, блузка, но и душа, и мысли, и чувства

Акценты
Припомните, когда вы в последний раз бывали в театре? Наверняка это было давно, ещё в «доковидные времена». Но к счастью, этот досадный...
Узнать больше

Как выбрать живую рыбу в магазине

Акценты
Казалось бы, к качеству и свежести рыбы, которая плавает в аквариуме в магазине, вопросов быть не должно. Тем не менее все не...
Узнать больше

Per aspera ad astra – через тернии к звёздам

Акценты
Таков жизненный девиз сердечно-сосудистого хирурга Рязанского кардиологического диспансера кардиологического диспансера Александра Качинского.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+