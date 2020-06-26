СМИ: Солдат хотел отомстить сотрудникам ФСБ и разбил стекла машины ФСО

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Стало известно, почему солдат-срочник разбил два стекла в автомобиле ФСО на параде Победы. Как сообщает «Коммерсантъ», военный хотел отомстить сотрудникам ФСБ.

По данным источника, работники военной контрразведки ФСБ забраковали солдата за неделю до Парада. Сослуживцы парня сообщили, что 22-летний военнослужащий переживал, что не будет участвовать в праздничном мероприятии, хотя тренировался несколько месяцев. Командиры батальона пожалели солдата и отправили его в резерв из десяти человек. Кроме того, парню пообещали медаль за участие в параде.

24 июня, во время парада, молодой человек разбил винтовкой стекла транспортного средства ФСО. Во время допроса парень сообщил, что ему хотелось отомстить представителям ФСБ. Теперь военного будут проверять на вменяемость.