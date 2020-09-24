Случайный прохожий вмешался в драку и убил хоккеиста в Омске

Стали известны подробности убийства защитника хоккейного клуба «Олимп» Михаила Клементьева в Омске, пишет портал «NGS55.RU».

Как ранее сообщалось, по версии следователей, 18 сентября 28-летний спортсмен, выйдя из кафе, увидел группу молодых людей и начал избивать одного из них. В потасовку вмешался прохожий, который попытался остановить ссору. Хоккеист нанес ему несколько ударов, но в ответ получил сильный пинок ногой в голову и скончался. У него остались жена и маленький сын.

Выяснилось, что заступиться за участников потасовки решил 30-летний житель поселка Новоомский. Мужчину задержали и допросили, он признал вину.

Возбуждено уголовное дело из-за умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Во время следственного эксперимента мужчина показал, как бил хоккеиста.