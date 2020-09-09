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Новости мираПроисшествия

Случайного прохожего приняли за наркомана и жестоко избили в Воронеже

Никита Брыкин

В Воронеже пьяные соседи устроили самосуд над случайным прохожим. Они заподозрили жертву в торговле наркотиками, пишет телеканал РЕН ТВ. Появилось видео с места событий.

Сообщается, что приятели традиционно выпивали на детской площадке. Они обратили внимание на мужчину, который якобы сделал «закладку». Пьяные борцы с наркотиками впятером набросились на предполагаемого наркомана.

На кадрах видно, как мужчину жестоко избивают. Драка длилась несколько минут. Лишь после того, как прохожие пригрозили вызвать наряд, хулиганы отошли от своей жертвы.

Подробности уточняются.

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