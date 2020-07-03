Следователи нашли напоенное спиртом тело младенца на Сахалине

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В городе Томари на юге Сахалина в квартире одного из жилых домов было обнаружено тело новорожденной девочки. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Сообщается, что оно было найдено в доме, где проживала мать с сожителем. Экспертиза показала, что ребенок умер в результате того, что у нее был врожденный порок сердца. Однако также выяснилось, что в тело девочки каким-то образом попал этиловый спирт. Он поступил в организм извне.

Также при судебно-медицинском исследовании установлены следы ненадлежащего ухода за ребенком.

Проводится комплекс следственных действий, который поможет установить обстоятельства смерти.