Следователи нашли напоенное спиртом тело младенца на Сахалине

В городе Томари на юге Сахалина в квартире одного из жилых домов было обнаружено тело новорожденной девочки. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.
Сообщается, что оно было найдено в доме, где проживала мать с сожителем. Экспертиза показала, что ребенок умер в результате того, что у нее был врожденный порок сердца. Однако также выяснилось, что в тело девочки каким-то образом попал этиловый спирт. Он поступил в организм извне.
Также при судебно-медицинском исследовании установлены следы ненадлежащего ухода за ребенком.
Проводится комплекс следственных действий, который поможет установить обстоятельства смерти.
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