Скончался мужчина, пострадавший в «пьяной» аварии с Ефремовым

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В больнице скончался автолюбитель, который пострадал в аварии с участием актера Михаила Ефремова. Об этом пишет РИА Новости.

ДТП произошло накануне вечером на Смоленской площади в Москве. Внедорожник, которым управлял Ефремов, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном. Пострадавший попал в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой.

Выяснилось, что актер не пострадал. При этом в момент аварии он был пьян. Против Ефремова возбудили дело о нарушение ПДД, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Обвинение переквалифицируют.