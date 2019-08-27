Скончался Фердинанд Пиех

Экс-президент автогиганта Volkswagen Фердинанд Пиех умер в возрасте 82 лет. ЧП случилось Розехайме (Германия) в ночь с 25 на 26 августа. В этот населенный пункт Пиех приехал с семьей для посещения специального мероприятия. Во время ужина он почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую, которая доставила его в медучреждение, однако медики не смогли спасти известного функционера.

Фердинанд Пиех являлся отличным инженером и очень талантливым управленцем в области автопрома. Его отцом бы адвокат Антон Пиех, а матерью – Луиза Порше, дочь знаменитого Фердинанда Порше. Свою карьеру Фердинанд начал строить в 1963 году в Porsche. Во время работы инженером он стал одним из главных разработчиков таких автомобилей, как Audi 80 и Audi 100, а также полноприводной трансмиссии quattro.

В 1993 году Пиех стал председателем правления концерна Volkswagen. Предприятие находилось на грани банкротства. Фердинанд смог вывести автогигант из кризиса, а также поднять его до небывалой высоты. VW начал продавать более 10 млн машин в год. Также Пиех договорился о покупке таких брендов, как Lamborghini, Bentley и Bugatti, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю