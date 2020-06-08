СК РФ проведет проверку после избиения 10-летнего ребенка старшими

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СК РФ проводит проверку по факту избиения 10-летнего ребенка подростками. Как сообщает 78.ру, инцидент случился в населенном пункте Парголово в Петербурге.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 7 июня юноши толпой избил 10-летнего мальчика. ЧП произошло во дворе одного из домов, когда маленький ребенок хотел покататься на качелях. Группа нападавших сказала потерпевшему, что двор является их территорией, но парень не отреагировал и отправился к снаряду.

По словам тети избитого ребенка, агрессивные ребята били ее племянник был избит палками, получив много ударов по голове. В итоге у него нашли рану, а также перелом руки. После инцидента толпа скрылась, а мальчик добрался до дома, а затем ему вызвали скорую. В больнице он был прооперирован.