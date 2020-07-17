Шофер автобуса вытолкал из салона старика, приняв его за безбилетника

Шофер автобуса вытолкал из салона транспортного средства пожилого мужчину, потому что у последнего не оказалось билета. Инцидент случился в Белгороде и был заснят на видео.

Пассажиры общественного транспорта вступились за пенсионера. Они заявили, что видели, как дедушка платил за проезд. Однако водитель автобуса действовал, руководствуясь лишь фактами. Он увидел, что у пожилого пассажира нет билета и стал выгонять его из салона.

Когда водителю показалось, что старик оскорбил его, он решил применить силу по отношению к пассажиру и вытолкнул последнего из автобуса. Однако такое поведение может не остаться безнаказанным. Водителя могут уволить после проверки, пишет РЕН ТВ.