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Новости мираПроисшествия

Шофер автобуса вытолкал из салона старика, приняв его за безбилетника

Иван Федоров

Шофер автобуса вытолкал из салона транспортного средства пожилого мужчину, потому что у последнего не оказалось билета. Инцидент случился в Белгороде и был заснят на видео.

Пассажиры общественного транспорта вступились за пенсионера. Они заявили, что видели, как дедушка платил за проезд. Однако водитель автобуса действовал, руководствуясь лишь фактами. Он увидел, что у пожилого пассажира нет билета и стал выгонять его из салона.

Когда водителю показалось, что старик оскорбил его, он решил применить силу по отношению к пассажиру и вытолкнул последнего из автобуса. Однако такое поведение может не остаться безнаказанным. Водителя могут уволить после проверки, пишет РЕН ТВ.

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