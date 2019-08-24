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Сходил «по грибы»: на трассе Кострома-Иваново машина грибника попала в ДТП без его участия

Житель Костромы поехал за грибами и остался без машины. Дело в том, что его красный Volkswagen Passat B5 Variant серьезно разбили на обочине трассы Кострома-Иваново.

Мужчина приехал из города в область, остановил свой универсал на обочине автодороги и отправился «по грибы». Завершив тихую охоту, автолюбитель вернулся на дорогу и нашел свою машину в кювете. Передняя часть «немца» была разбита вдребезги. Позднее было установлено, что красный Passat разбил житель Ивановского региона. Он, управляя кроссовером Mazda СХ-5, стал совершать обгон. Во время осуществления маневра он по неизвестной причине влетел в припаркованный на обочине Volkswagen.

В итоге обе машины оказались серьезно разбитыми. Однако из людей никто травм в результате ЧП не получил, сообщает МК Иваново.

Фото: ДТП Кострома

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