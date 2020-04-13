Школьникам транслировали порно вместо уроков в Саратовской области

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Сотрудники МВД и Следственного комитета проводят проверку по факту инцидента, который произошел в Саратовской области.

Как пишет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на родителей, их детям транслировали порно во время дистанционных занятий. Уточняется, что ученики девятого класса занимаются в программе Zoom. Они готовятся к экзаменам по математике и русскому языку.

Однако уроки были сорваны, так как на экранах учеников появились порнографические материалы.